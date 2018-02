Der große Bluff im letzten Abfahrtstraining

Viele Favoriten gingen es teilweise recht locker an – Kriechmayr vor Norwegern Schnellster. Hirscher in Not: Pinturault und Schwarz klar schneller

Pyeongchang/Jeongseon – Vincent Kriechmayr hat im dritten und letzten Training für die Olympiafahrt Bestzeit erzielt. Der Oberösterreicher war am Samstag in 1:40,76 Min. Schnellster vor den norwegischen Mitfavoriten Kjetil Jansrud und Aksel Lund Svindal. Weil im Jongseon Alpine Centre nochmals von ganz oben gefahren werden konnte, blufften viele Favorit und fuhren den unteren Teil nur noch aufrecht.

Während Max Franz Fünfter wurde, war neben dem Schweizer Beat Feuz (45.) auch Abfahrts-"Titelverteidiger" Matthias Mayer einer jener Fahrer, die die Gelegenheit nutzten, um die Linie nur noch bis zur Hälfte der Strecke zu testen. Auch Mayer fuhr unten nur noch aufrecht und wurde 22. Hannes Reichelt landete auf Rang 36.

Sorgenfalten hatte Marcel Hirscher, der erneut fast über eine Sekunde langsamer war als sein französischer Kombi-Hauptkonkurrent Alexis Pinturault. Auch Landsmann Marco Schwarz war erneut schneller als Hirscher. (APA, 10.2.2018)

Ergebnisse vom 3. Abfahrtstraining der Herren bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang am Samstag:

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:40,76 Minuten

2. Kjetil Jansrud (NOR) 0,12 zurück

3. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,35

4. Brice Roger (FRA) 0,56

5. Max Franz (AUT) 0,61

6. Dominik Paris (ITA) 0,70

7. Thomas Dreßen (GER) 0,75

8. Jared Goldberg (USA) 0,81

9. ex aequo Bryce Bennett (USA) und Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,85



Weiter (alle AUT):

22. Matthias Mayer 1,54

36. Hannes Reichelt 2,57

43. Marco Schwarz 3,15

49. Marcel Hirscher 3,66