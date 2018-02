Uber und Google-Schwester Waymo vergleichen sich außergerichtlich

Anwälte der zwei Techkonzerne verkünden überraschenderweise eine Einigung – Uber-Chef zeigt "Reue"

Uber und Waymo haben sich in einem Streit um den Diebstahl von Betriebsgeheimnissen außergerichtlich geeinigt. Das verkündeten Anwälte der zwei IT-Konzerne am Freitag. Der monatelange Disput war durch den Wechsel von Anthony Lewandowski von Google-Schwester Waymo zu Uber ausgelöst worden. Er soll rund neun Gigabyte an internen Daten zu Uber mitgenommen haben.

Uber-Chef entschuldigt sich bei Mitarbeitern

Diese Woche hatte ein Prozess begonnen, dessen weiterer Verlauf vor allem Uber hätte schaden können. Uber-Chef Dara Khosrowshahi, der zum Zeitpunkt von Lewandowskis Wechsel noch nicht im Amt war, zeigte "Reue" und entschuldigte sich bei seinen Mitarbeitern. Waymo gab an, dass man "eine Einigung darüber" erzielt habe, "dass keine Waymo-internen Informationen in der Hard- oder Software von Uber zum Einsatz kommen". (red, 9.2.2018)