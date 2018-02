Volumen von rund 40 Millionen Euro

Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S will beim autonomen Fahren vorne dabei sein und investiert 40 Mio. Euro an seinen Standorten in Nanjangud (Indien) und Fehring (Südsteiermark). Dort sollen ab Mai 2018 bzw. März 2019 Hochfrequenz-Leiterplatten produziert werden. Diese braucht man, um komplexe Datenmengen schnell und sicher zu übertragen, teilte AT&S am Freitag mit. (APA, 9.2.2018)