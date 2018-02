Morgen-Update für Sonntag, den 11.2.2018: Korea, US-Schulden, Arnautovic-Goal

Guten Morgen! Hier Ihre News zum Sonntag

[International] Syrer schießen Kampfjet ab, Israel antwortet mit Luftangriffen

Nordkorea lädt Südkoreas Präsidenten zu Staatsbesuch ein

Präsident Trump will Geheimdokument der US-Demokraten zensurieren

[Inland] Caritas kritisiert rassistischen Flüchtlingssketch

[Wirtschaft] Von wegen Einsparungen: US-Schulden explodieren unter Trump

[Web] US-Handelskette beendet Verkauf von Musik-CDs

[Sport] Arnautovic krönt Comeback mit einem Tor

[Olympia] Skispringer im geschlagenen Feld



[Wetter] Am Sonntag halten sich an der Alpennordseite zunächst viele Restwolken und auch im Westen ziehen ausgedehnte Wolken auf. Sonst zeigt sich nach Auflösung von Nebelfeldern vor allem im Osten und Südosten häufig die Sonne. 0 bis +6 Grad

[Zum Tag] Heute vor 55 Jahren nahmen die Beatles zwischen 10:30 und 23:00 Uhr ihr gesamtes erstes Album "Please Please Me" auf.