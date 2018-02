Schulz verzichtet nach Druck aus SPD auf Amt des deutschen Außenministers

Parteispitze dürfte ihren Noch-Chef zum Amtsverzicht gedrängt haben – Sigmar Gabriel hatte zuvor "respektloses Verhalten" beklagt

Berlin/Wien – Zwei Tage nach der Einigung auf eine neuerliche große Koalition in Deutschland gerät der designierte Juniorpartner SPD in zunehmend unruhiges Fahrwasser. Noch-SPD-Chef Martin Schulz verkündete am Freitagnachmittag seinen Rückzug als designierter Außenminister.

Durch die Diskussion um seine Person sehe er ein erfolgreiches Votum der SPD-Mitgliederbefragung über die große Koalition als gefährdet an. "Daher erkläre ich hiermit meinen Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hoffe gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind", sagte er.

Briefvotum steht noch aus

Nach Abschluss des Koalitionsvertrags am Mittwoch hatte Schulz zunächst gesagt, er wolle in einer neuen Regierung das Außenministerium übernehmen. Die SPD-Mitglieder sollen bis 2. März per Briefvotum entscheiden, ob die Partei in die Koalition eintreten soll oder nicht.

Zuvor hatte der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel, der vor einem Jahr zugunsten Schulz' auf den Parteivorsitz verzichtet hat, seinem Nachfolger öffentlich "respektloses Verhalten" und "Wortbruch" vorgeworfen. (Reuters, flon, 9.2.2018)