Schulz verzichtet nach Druck aus SPD auf Amt des deutschen Außenministers

Laut "Bild" drängte die Parteispitze ihren Noch-Chef zum Amtsverzicht – Sigmar Gabriel hatte zuvor "respektloses Verhalten" beklagt

Berlin/Wien – Zwei Tage nach der Einigung auf eine neuerliche große Koalition in Deutschland gerät der designierte Juniorpartner SPD in zunehmend unsicheres Fahrwasser. Noch-SPD-Chef Martin Schulz verkündete am Freitagnachmittag seinen Rückzug als designierter Außenminister.

Laut der "Bild"-Zeitung drängt ihn die Parteispitze zu einer öffentlichen Verzichtserklärung, ansonsten werde der mächtige Landesverband Nordrhein-Westfalens ihn dazu zwingen.

"Wenn sich Schulz nicht freiwillig zurückzieht oder überzeugen lässt, werden wir die Mitgliederbefragung mit hoher Wahrscheinlichkeit verlieren", sagte ein Mitglied der inneren Parteiführung dem Blatt.

Zuvor hatte der geschäftsführende Außenminister Sigmar Gabriel, der vor einem Jahr zugunsten Schulz' auf den Parteivorsitz verzichtet hat, seinem Nachfolger öffentlich "respektloses Verhalten" und "Wortbruch" vorgeworfen. (flon, 9.2.2018)