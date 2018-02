Youth-League: Salzburg im Achtelfinale gegen FC Porto

Dann würden Tottenham oder Monaco warten

Nyon – Das U19-Team von Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale der UEFA Youth League auswärts auf den FC Porto. Das hat die Auslosung am Freitag in Nyon ergeben. Der Titelverteidiger, der am Mittwoch dank eines 5:2 gegen Sporting Lissabon in die Runde der letzten 16 eingezogen war, muss am 20. oder 21. Februar in Portugal antreten.

Im Falle eines Aufstiegs würde im Viertelfinale am 13. oder 14. März wieder auswärts der Sieger aus Tottenham – Monaco warten. (APA, 9.2.2018)