Was nervt Sie an Ihrem Chef?

Das National Business Research Institute führte eine Studie zum Thema Demotivation durch – was befindet sich auf Ihrer Liste ganz oben?

Kritik oft unsachlich und vor anderen äußern, im Büro das Radio einschalten, auch in der Freizeit regelmäßig anrufen: Vorgesetzte können einen mit ihrem Verhalten auf die Palme bringen.

Das National Business Research Institute in Texas führte eine Studie zum Thema Demotivation durch und listete auf, wodurch Führungskräfte Mitarbeitern den Spaß an der Arbeit nehmen. Zu den größten Motivationskillern zählt demnach Pessimismus: Der Chef redet alles schlecht, kritisiert lieber als lobt. Außerdem steht auf der Liste Unsicherheit – der oder die Vorgesetzte kämpft also selbst mir Zukunftsängsten und Sorgen. Weiters kann nerven, wenn jemand zu viel Druck erzeugt, die Arbeit seiner Mitarbeiter geringschätzt oder rumbrüllt. Vetternwirtschaft ist ebenfalls ein Punkt.

Wovon sind Sie genervt?

Was nervt Sie am meisten an Ihrem Chef? Können Sie sich an eine spezielle Situation in den letzten Tagen oder Wochen erinnern? (lib. 12.2.2018)