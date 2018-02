Manchmal kann ein einzelner Egoist ein Beziehungsnetzwerk zerstören

Ausbreitung von eigennützigem Verhalten kann schwere Folgen für die allgemeine Kooperationsbereitschaft haben

Wien – "Wie du mir, so ich dir" ist eine uralte Strategie, um Egoisten abzustrafen. "Retourkutschen" als erzieherische Maßnahmen oder eine Aneignung des eigennützigen Verhaltens sind allerdings eher kontraproduktiv im sozialen Miteinander. Setzten die Menschen ein solches Verhalten konsequent um, bricht die Kooperation in einer Gesellschaft zusammen, fanden Forscher im Rahmen von spieltheoretischen Modellen heraus. Speziell in den dichten heutigen Beziehungsnetzwerken sei Nachsicht gefragt, erklären sie im Magazin "Nature Communications".

Schädlicher Crosstalk

Ein Team um den an der Harvard University (USA) forschenden österreichischen Biomathematiker Martin Nowak führte den sogenannten "Crosstalk" in Modellberechnungen über zwischenmenschliche Kooperation ein. Das bedeutet, dass Personen bei Interaktionen bewusst oder unbewusst auch frühere Erfahrungen mit ganz anderen Menschen berücksichtigen.

Wenn die imaginäre Spiel-Beteiligte "Caroline" zum Beispiel gerade von "Alice" übers Ohr gehauen wurde, wäre sie bei einem darauf folgenden Handel mit "Bob" wahrscheinlich etwas vorsichtiger, oder würde aus Trotz vielleicht selber versuchen zu betrügen. Bisher blieben diese Verstrickungen bei einschlägigen wissenschaftlichen Untersuchungen der Einfachheit halber unberücksichtigt.

Ansteckender Egoismus

Sie führen aber dazu, dass sich eigennütziges Verhalten viel leichter ausbreitet – selbst ein einzelner Egoist kann den vollständigen Zusammenbruch der Kooperation in einer Gesellschaft verursachen, wenn die anderen nicht ausreichend nachsichtig sind, erklären Christian Hilbe und Krishnendu Chatterjee vom Institute for Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg in einer Aussendung. Crosstalk würde etwa auch in Evolutionsmodellen die Zahl der Gesellschaften verringern, die in stabilen kooperativen Zuständen enden.

Das Vorhandensein von Crosstalk bedeutet also, dass die Spieler mehr Milde üben müssen, speziell wenn das Netzwerk eng verwoben ist, erläuterten die Forscher. Ausschließlich die harsche Strategie "wie du mir, so ich dir" zur Zusammenarbeit zu fahren, hätte in einem solchen Umfeld katastrophale Auswirkungen. (APA, red, 12.2.2018)