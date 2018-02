Mr.-Big-Schlagzeuger Pat Torpey 64-jährig gestorben

An Folgen einer Parkinson-Erkrankung

Los Angeles – Der Schlagzeuger der US-Rockband Mr. Big ("To Be With You"), Pat Torpey, ist im Alter von 64 Jahren an Komplikationen in Folge einer Parkinson-Erkrankung gestorben. Dies gab die Band bekannt.

"Mit gebrochenen Herzen sagen wir euch, dass unser Bruder, Freund, Schlagzeuger und Gründungsmitglied Pat am Mittwoch gestorben ist", so die Band auf Twitter. "Die Familie, die Band und das Management bitten darum, in dieser schwierigen Zeit in Ruhe gelassen zu werden." Im Juli 2014 hatte der Musiker bekanntgemacht, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde.

Die Band Mr. Big war 1988 gegründet worden. 2002 hatte sie sich getrennt, sieben Jahre später aber wieder zusammengefunden. (APA, 9.2.2018)