"Aisha" von Jesper Stein: Geheim und gesetzlos

Ein brillanter Krimi, bei dem die Rechtsstaatlichkeit unter die Räder kommt

Der Tote wurde gefoltert, und seine Augenlider sind abgeschnitten. Das Opfer war beim dänischen Geheimdienst PET für die Terrorabwehr zuständig, ist dann jedoch aus dem Job ausgestiegen. Kommissar Axel Steen, der um seine psychische Stabilität und die Rückkehr in den Polizeidienst kämpft, ringt um Hinweise. Die bekommt er nur zum Teil, weil der Tote und ein weiterer ermordeter Ex-Geheimdienstler bei einer Aktion beteiligt waren, die unter keinen Umständen an die Öffentlichkeit gelangen darf. Steen führt einen Zweifrontenkrieg, in den auch seine Freundin hineingezogen wird. Noch dazu hat Steen vom PET eine Art Aufpasser bekommen, dem er nicht traut.

Jesper Steins brillanter Krimi thematisiert mit Erbitterung die rückgratlose Haltung der Dänen gegenüber den Wünschen der CIA, wobei die Rechtsstaatlichkeit unter die Räder kommt. Auch beschreibt er die privaten Umtriebe religiöser Fanatiker. Das allein schon macht diesen Krimi farbig und lesenswert – ganz abgesehen von der gefinkelten Auflösung des Falles. (Ingeborg Sperl, 15.2.2018)