Ägypten startete groß angelegte Anti-Terror-Operation

Militär will Terrorgruppen "ausrotten", vor allem der Nord-Sinai ist Zielgebiet

Kairo – Die ägyptischen Sicherheitskräfte haben nach eigenen Angaben eine groß angelegte Anti-Terror-Operation begonnen. Armee und Polizei würden auf der Sinai-Halbinsel und in anderen Regionen des Landes umfassend gegen Terrorgruppen vorgehen, um diese "auszurotten", sagte ein Militärsprecher am Freitag in einer TV-Ansprache.

Die Sicherheitskräfte wurden nach Armeeangaben in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Vor allem der Nord-Sinai ist eine Jihadisten-Hochburg. Dort ist der ägyptische Ableger der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aktiv. Er bekannte sich in der Vergangenheit mehrfach zu Angriffen auf ägyptische Sicherheitskräfte. (APA, 9.2.2018)