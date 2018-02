"Spiegel" sieht "Handelsblatt"-Chef vor Abgang – "Mord"-Assoziationen zu SPD

Eigentümer Dieter von Holtzbrinck sollen Gabor Steingarts Angriffe auf SPD-Chef Schulz missfallen haben

Düsseldorf/Hamburg – Gabor Steingart, Herausgeber des "Handelsblatt", soll laut einem Bericht von Spiegel Online vor dem Abgang stehen. Kolportierter Anlass: Steingarts Kommentare über SPD-Chef Martin Schulz – er schrieb am Mittwoch vom Plan für den "perfekten Mord" an Außenminister Sigmar Gabriel – sollen Dieter von Holtzbrinck erbost haben, den Haupteigentümer der Handelsblatt Media Group.

"Der perfekte Mord"

"Der mittlerweile ungeliebte Parteichef Martin Schulz will den derzeit beliebtesten SPD-Politiker, Außenminister Sigmar Gabriel, zur Strecke bringen und an dessen Stelle im Ministerium Quartier beziehen", schrieb Steingart in seinem Morgen-Newsletter am Mittwoch: "Das Duell wird nach den Regeln des Parteienkampfes ausgetragen, also im Verborgenen. Besondere Raffinesse wird dabei vor allem von Schulz verlangt, da er sich nicht beim Mord an jenem Mannerwischen lassen darf, dem er das höchste Parteiamt erst verdankt. Der Tathergang wird in diesen Tagen minutiös geplant. Der andere soll stolpern, ohne dass ein Stoß erkennbar ist. Er soll am Boden aufschlagen, scheinbar ohne Fremdeinwirkung. Wenn kein Zucken der Gesichtszüge mehr erkennbar ist, will Schulz den Tod des Freundes aus Goslar erst feststellen und dann beklagen. Die Tränen der Schlussszene sind dabei die größte Herausforderung für jeden Schauspieler und so auch für Schulz, der nichts Geringeres plant als den perfekten Mord."

Das Mail sei nur der Anlass für Holtzbrincks Bruch mit Steingart, zitiert Spiegel Online einen Vertrauten des Verlegers.

Holtzbrinck habe sich am Mittwoch mit einem Brief bei Schulz entschuldigt: "Das heutige 'Morning Briefing' von Gabor Steingart hat mich schockiert. Inhalt und Stil des Sie betreffenden Textes entsprechen weder meinen publizistischen Qualitäts- und Wertevorstellungen noch denen der Handelsblatt-Redaktion." Er entschuldige sich "vielmals" auch "im Namen des Handelsblatt", zitiert Spiegel Online.

Treffen am Freitag

Laut "Spiegel" soll es am Donnerstagnachmittag Gespräche darüber im Aufsichtsrat der Düsseldorfer Verlagsgruppe gegeben haben. Am Freitag sei ein Gespräch zwischen Holtzbrinck und Steingart angesetzt.

Auf der Seite der Handelsblatt Media Group war in der Nacht auf Freitag noch ein Foto von Dieter von Holtzbrinck und Steingart Aufmacherbild. Daneben ein Zitat von Steingart: "Wir sind keine Tochterfirma der Holzindustrie, sondern eine Gemeinschaft zur Verbreitung des wirtschaftlichen Sachverstandes".

foto: handelsblatt media group screenshot In der Nacht auf Freitag noch Aufmacherbild auf der Seite der Handelsblatt Media Group: Herausgeber Steingart und Eigentümer Holtzbrinck.

