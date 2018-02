Vorwurf der Vergewaltigung gegen ÖSV-Legende Charly Kahr

In einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" erheben zwei Frauen schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen ÖSV-Trainer. Auch der Name Toni Sailer fällt

Wien – Die Serie an schweren Vorwürfen sexualisierter Gewalt im Skisport reißt nicht ab. Diesmal trifft es einen Säulenheiligen des Österreichischen Skiverbands (ÖSV): Trainerlegende Karl "Charly" Kahr. Dem 85-jährigen Steirer, der von 1966 bis 1970 die österreichischen Rennläuferinnen trainierte, werden sexuelle Nötigung und Vergewaltigung vorgeworfen.

Eine Exsportlerin, die bereits als Teenager im Weltcup eingesetzt wurde, berichtet in der "Süddeutschen Zeitung" von einem Vorfall, der sich im Winter 1968/69 zugetragen haben soll.

Vorwurf der Vergewaltigung an einer Minderjährigen

Sie schildert den Vorfall in einer eidesstattlichen Erklärung: "Ich habe schon geschlafen, da ist Kahr auf einmal ins dunkle Zimmer gekommen und hat mich vergewaltigt. Ich habe ihn erst bemerkt, als er schon auf mir lag. (...) Ich hätte mich wehren sollen. Aber das traust du dich in dem Moment nicht. Er war mein Trainer, du hast zu ihm aufgeschaut als 16-jähriges Mädchen."

Im Zuge der #MeToo-Debatte und der durch die Ex-ÖSV-Athletin Nicola Werdenigg im STANDARD ins Rollen gebrachten Diskussion über Missbrauch im österreichischen Skisport habe sie nun die eigene Erinnerung zugelassen.

Eine zweite Läuferin zieht nach

Eine zweite ÖSV-Weltcupfahrerin schließt sich in der "Süddeutschen Zeitung" den Vorwürfen an. Sie sei im Winter 1976 von Kahr, zu diesem Zeitpunkt bereits Herrentrainer, mit den Worten "Heut’ kommst du dran!" in ein Hotelzimmer gezerrt worden. Dies teilte die Betroffene dem STANDARD in groben Zügen bereits im November mit.

Nun fallen, unter eidesstattlicher Erklärung, auch Namen: "Neben ihm war noch ein Bett, da lag der Toni Sailer drin, relativ besoffen, zwei leere Whiskeyflaschen neben ihm. (…) Ich glaube, Sailer hatte den Oberkörper frei, er hat auf jeden Fall gegrinst. (...) Kahr hat mich am rechten Handgelenk festgehalten, er hat mir fast die Hand gebrochen. Irgendwie habe ich Kahr von mir runtergewälzt und mich losgerissen."

Die Läuferin schildert auch einen weiteren massiven Übergriff von Kahr in einem Zugabteil. Er habe ihren Kopf gepackt und unter seine auf dem Schoß liegende Skijacke gezerrt: (...) Ich habe kaum Luft gekriegt und mich so geekelt." Mit Müh und Not sei sie der Situation entkommen.

Kahr spricht von "verleumderischen Behauptungen"

Kahr, der als "Downhill-Charly" Berühmtheit erlangt hatte und dem 2017 zur Würdigung für herausragende Leistungen der "Schneekristall des Skisports" durch ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel überreicht wurde, streitet die Vorwürfe über einen Anwalt in der "Süddeutschen Zeitung" ab: Nichts davon sei wahr, es handle sich um "verleumderische Behauptungen". Es gilt die Unschuldsvermutung. (phb, 8.2.2018)