Es regnet fortwährend Viren vom Himmel

Fast eine Milliarde der winzigen Erreger fallen täglich auf einen Quadratmeter, haben nun Forscher in Spanien gezählt

Granada – Die erstaunliche Zahl von über 800 Millionen Viren pro Quadratmeter regnet täglich auf unsere Köpfe herab: Das haben Forscher um Isabel Reche von der Universität Granada und Curtis Suttle von der University of British Columbia herausgefunden. Die Untersuchung quantifizierte erstmals die Menge der Viren, die von der Erdoberfläche in höhere Atmosphärenschichten getragen wurden.



Konkret wollten die Wissenschafter feststellen, wie viele dieser winzigen Keime die sogenannte freie Troposphäre erreichen. Dies ist jene Zone in einer Höhe von über 2,5 Kilometern, die zwischen der planetarische Grenzschicht (unter der der Großteil des Wettergeschehens stattfindet) und der Stratosphäre liegt. Die Messungen dafür wurden in den hoch gelegenen Regionen der spanischen Sierra Nevada durchgeführt.

Auf Staubpartikeln um die Welt

Das im "International Society for Microbial Ecology Journal" präsentierte Ergebnis verblüfft die Forscher: In Höhen von rund 3.000 Metern zählten sie mehrere Milliarden einzelne Viren, die pro Tag auf einem Quadratmeter abgelagert wurden. In tieferen Lagen sind es demnach immer noch mehrere Hundert Millionen Viren, die in Regentropfen oder auf Saharasandpartikel auf uns herab rieseln.



Sie dürften hauptsächlich auf Staubteilchen und winzigen Salzkristallen aus dem Meer empor getragen worden sein, wo sie vermutlich lange verbleiben und weite Strecken zurücklegen können. Bakterien kamen dem Wissenschaftern bei ihren Zählungen dagegen viel seltener unter.

Rätselhafte Ähnlichkeiten

"Seit rund 20 Jahren wissen wir, dass genetisch sehr ähnliche Viren in völlig unterschiedlichen Regionen der Erde vorkommen", sagt Suttle. Bisher sei unklar gewesen, wie dies zustande kommt. Die Forscher glauben, mit ihren Resultaten nun eine Erklärung dafür gefunden zu haben: "Es ist gut denkbar, dass die Viren auf einem Kontinent vom Boden oder Meer in die Atmosphäre aufsteigen und auf einem anderen Erdteil wieder herunter kommen", meint Suttle. (tberg, 9.2.2018)