Galaxy S8: Samsung verteilt Update auf Android 8

Finale Ausgabe der "Oreo"-Firmware bei ersten Betatestern eingetrudelt, viele User werden sich gedulden müssen

Was lange währt, wird hoffentlich gut. Nach längerer Testphase hat Samsung damit begonnen, das Update von Android 7 "Nougat" auf Android 8 "Oreo" für das Galaxy S8 und S8 Plus zu verteilen. Erste Betatester der "Oreo"-Firmware in Deutschland haben die Aktualisierung bereits erhalten, schreibt Techradar.

Die neue Version bringt eine Überarbeitung des Interfaces und frische Features wie den Bild-in-Bild-Modus. Versprochen werden auch eine bessere Performance. Das Update für das S8+ wiegt knapp 490 MB und beinhaltet den Sicherheitspatch von Anfang Februar.

Betatester zuerst

Wer am Betatest der neuen Version teilgenommen hat, erhält zuerst Zugriff auf das in Wellen ausgespielte Update. Anschließend soll es an die Allgemeinheit ausgeliefert werden. Wann es wo als verfügbare Aktualisierung angezeigt wird, hängt bei freien Geräten im Wesentlichen von der Region des Nutzers ab. Bei Vertragshandys ist die Auslieferung schwer abschätzbar, denn hier redet auch der jeweilige Provider ein Wörtchen mit. Keine Angaben gibt es noch zum S8 Active.

Note 8 soll bald folgen

Auch das Galaxy Note 8 soll bald mit "Oreo" gefüttert werden. Die Aktualisierung ist laut offizieller Auskunft für das "Frühjahr" geplant. Auf der Liste für ein Update, wenngleich noch ohne konkreter Zeitangabe, stehen auch das Galaxy S7, das A8 (Plus) und einige weitere Samsung-Handys.

Schlecht sieht es für das Galaxy S6 aus, das bereits zwei Android-Versionsupdates bekommen hat. Allerdings gibt es aufgrund der Aussage eines Supportmitarbeiters vage Hoffnung, dass es doch noch eine Aktualisierung kriegen könnte. Das Galaxy S5 und Note 5 werden definitiv keine offizielle "Oreo"-Firmware erhalten. Hier müssen Besitzer auf Custom ROMs ausweichen. (red, 08.02.2018)