Kraft Fünfter in Quali für Normalschanze

Alle vier Österreicher für Samstag-Bewerb qualifiziert – Erster Wellinger vor Stoch

Alpensia Pyeongchang – Weltmeister Stefan Kraft hat am Donnerstag in der Qualifikation für die erste olympische Skisprung-Entscheidung von der Normalschanze als bester Österreicher Rang fünf belegt. Auch die drei weiteren ÖSV-Springer – Michael Hayböck als 26., Manuel Fettner als 27. und Gregor Schlierenzauer als 32. – qualifizierten sich für den Bewerb am Samstag (ab 13.35 MEZ).

Quali-Sieger wurde der Deutsche Andreas Wellinger vor dem polnischen Vierschanzen-Tournee-Dominator und Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch. (APA, 8.2.2018)