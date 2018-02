Blau statt Rot: Hofer fixiert neue ÖBB-Aufsichtsräte

Schiefer neuer Aufsichtsratschef, Posten auch für Ex-FPÖ-Politiker Gugerbauer und Forstinger, Brigitte Ederer muss gehen

Wien – Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) hat am Donnerstag die Namen der acht von ihm als Eigentümervertreter der Republik zu nominierenden neuen Aufsichtsräte der ÖBB-Holding AG bekanntgegeben. Die Rochade soll am Freitag auf einer Hauptversammlung beschlossen werden. Am 2. März soll die konstituierende Sitzung des neuen ÖBB-Aufsichtsrats (AR) stattfinden.

Hofer begründet die Neubesetzungen heute damit, dass die "vielen Diskussionen in den vergangenen Wochen rund um die Veränderungen im Aufsichtsrat der ÖBB-Holding AG" dem größten Infrastrukturbetrieb des Landes "nicht zumutbar" seien. Mit dem neuen Aufsichtsratsteam soll der "erfolgreiche Weg der ÖBB" fortgesetzt werden.

Schiefer als neuer Aufsichtsratspräsident

Arnold Schiefer wird neuer ÖBB-Aufsichtsratspräsident und wird damit wie bereits berichtet die bisherige von der SPÖ nominierte Präsidentin Brigitte Ederer ablösen. Der FPÖ-nahe Kandidat hatte bereits zahlreiche Positionen innerhalb der ÖBB bekleidet. Unter anderem war er Vorstandssprecher der ÖBB-Infrastruktur Betrieb AG und Geschäftsführer der Rail Cargo Hungaria. Schiefer ist wie Minister Hofer Mitglied einer Burschenschaft. "Arnold Schiefer ist ein Kenner und Freund der ÖBB", so Hofer.

Zu den neuen Mitgliedern des ÖBB-Aufsichtsrats zählen weiters der ehemalige FPÖ-Politiker und Rechtsanwalt Norbert Gugerbauer und der Generalsekretär im Infrastrukturministerium, Andreas Reichhardt (beide Korporierte), die Wirtschaftswissenschafterin und Chefin des Hayek-Instituts, Barbara Kolm, der bisherige ÖBB-AR-Vize und Chef der Hagelversicherung, Kurt Weinberger, der Unternehmer Karl Ochsner, die Grazer Anwältin Cattina Leitner, Ehefrau von Andritz-Chef Wolfgang Leitner, und die frühere FPÖ-Verkehrsministerin Monika Forstinger.

"Nicht überraschend"

ÖBB-Konzernbetriebsrat Roman Hebenstreit bezeichnete die Neunominierungen im Ö1-"Mittagsjournal" als "nicht überraschend".

Hofer betont in der Aussendung, dass die Frauenquote im neuen ÖBB-Aufsichtsrat mit 37,5 Prozent über den im Gleichstellungsgesetz von Frauen und Männern im Aufsichtsrat verankerten 35 Prozent liegen werde. Der ÖBB-Aufsichtsrat besteht aus insgesamt zwölf Vertretern. Zusätzlich zu den acht von der Kapitalseite nominierten Vertretern kommen noch vier Arbeitnehmervertreter.

Inhaltlich will sich Hofer bei der ÖBB mit den Themen Öffnung des Marktes, Attraktivierung des Güter- und Personenverkehrs, europaweit einzigartiges Investitionsprogramm mit den Schwerpunkten Bahnhofsoffensive, Park-and-ride-Anlagen, Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene sowie intermodale Verknüpfung der Verkehrsträger und Internationalisierung widmen. (APA, 8.2.2018)