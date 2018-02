Google Drive: Neue Kommentarfunktion für PDFs und MS-Office-Dateien

Kann auch von Nicht-Google-Usern verwendet werden – DIrekt über die Vorschaufunktion

Über die Jahre hat Google die Kommentarfunktion bei seinem Online-Office Docs immer weiter ausgebaut. Nun kündigt das Unternehmen weitere Neuerungen in dieser Hinsicht an – und von diesen profitieren auch Nicht-Google-User.



Neuerungen

Künftig können direkt in der Vorschaufunktion von Google Drive Kommentare zu einer Reihe unterschiedlicher Dateiformate abgegeben werden. Die neue Funktion klappt unter anderem mit Microsoft Office-Dateien aber auch mit PDFs und Bildern, wie der Hersteller in einem Blog-Posting betont. Bisher mussten all diese Dateien in das korrespondierende Google-Office-Format umgewandelt werden, damit Kommentare möglich sind – dieses Hin- und Herwandeln entfällt damit.

Unabhängigkeit

Die Implementation direkt im Google Drive hat aber noch einen weiteren Vorteil: Kommentare können dadurch nämlich auch Nutzer abgegeben, die gar keinen Google-Account haben. Dies soll es erleichtern sich rasches Feedback von einem Kollegen oder Kunden einzuholen, betont das Unternehmen. (red, 8.2.2018)