Google zahlt über zwei Mrd. Dollar für Kult-Markthalle in Manhatten

Google lässt sich die New Yorker Markthalle Chelsea Market einiges kosten. Es sei einer der höchsten Preise, der je für ein einzelnes Objekt bezahlt wurde

Mountain View/Frankfurt – Mehr als 2 Mrd. Dollar für ein Gebäude in Manhattan: Der US-Internetkonzern Google hat die New Yorker Markthalle Chelsea Market um einen Rekordpreis gekauft. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ("FAZ") am Mittwoch berichtete, zahlte Google für die Immobilie 2,4 Mrd. Dollar (rund 1,9 Mrd. Euro) – einer der höchsten Preise, der jemals für ein einzelnes Objekt gezahlt worden sei.

Im Jahr 2017 sei kein Immobiliengeschäft an diesen Wert herangekommen, berichtete die Zeitung. Das Gebäude, in dem einst die in den USA berühmten Oreo-Kekse produziert wurden, hat demnach 10.000 Quadratmeter Einzelhandelsfläche. Auf weiteren 100.000 Quadratmetern ist Platz für Büros.

Verkäufer des Gebäudes ist laut "FAZ" die deutsch-amerikanische Immobiliengesellschaft Jamestown. Die auf die Revitalisierung von Industriegebäuden spezialisierte Gesellschaft hatte den Chelsea Marketdemnach 2003 für den geschlossenen Immobilienfonds Jamestown 24 erworben. 2011 seien die deutschen Anleger allerdings ausgestiegen. Seither habe sich der Preis verdreifacht. (APA/AFP, 8.2.2018)