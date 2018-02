EU-Parlamentarier stimmen für Abschaffung der Sommerzeit

Welche Zeitzone künftig Normalzeit werden soll, ist aber noch umstritten. Die Kommission soll Vorschläge machen

Straßburg/Wien – Helle Abende im Frühling und Spätsommer könnten für viele Berufstätige bald der Vergangenheit angehören. Das EU-Parlament hat am Donnerstag mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die Sommerzeit in der Union künftig abzuschaffen. Die Abgeordneten forderten die Kommission mit dem Beschluss auch dazu auf, eine europaweit einheitliche Regelung zu beschließen.

Wie die Regelung aussehen würde, ist allerdings unklar. Es könnte nämlich statt der Sommerzeit auch die Winterzeit abgeschafft oder eine gänzlich andere Lösung werden: Die Kommission wird nun eine Studie in Auftrag geben, die ergründen soll, welche Zeitzone für die jene Staaten in Europa, die derzeit die Mitteleuropäische Zeit bzw. Sommerzeit nutzen, die richtige ist.

Gesundheitliche Folgen

Damit soll vermieden werden, dass einzelne Staaten im Alleingang das Ende der Zeitumstellung beschließen. Die Abgeordneten hatten vor allem mit den gesundheitlichen Folgen der halbjährlichen Uhrumstellung argumentiert.

ÖVP-Europamandatar Heinz Becker sagte am Dienstag in Straßburg, es habe zahlreiche Untersuchungen zur Zeitumstellung gegeben. Alle zeigten negative Gesundheitsauswirkungen. Die SPÖ-Abgeordnete Karin Kadenbach sagte zudem, angebliche energiesparende Effekte seien nicht nachzuweisen. Auch FPÖ-Parlamentarier Harald Vilimksy machte im Vorfeld klar, dass er für die Sommerzeit-Abschaffung stimmen würde.

Zahlreiche Studien

Becker meinte, es zeige sich bei der Debatte auch, wie schwierig es sei, Beschlossenes in irgendeiner Form wieder rückgängig machen zu können. Es gebe unzählige Untersuchungen und Studien, dass die Zeitumstellung große Probleme bringe. Er verwies auf eine um 30 Prozent höhere Rate bei Unfällen im Straßenverkehr unmittelbar nach der Zeitumstellung und auf einen angeblichen volkswirtschaftlichen Schaden von bis zu 100 Milliarden Euro.

Diese Frage, welche Zeit letztlich die richtige ist, wird jedenfalls noch für heftige Diskussionen sorge: Während viele Berufstätige – vor allem in den Städten – mit dem Gewinn an Freizeit in den Sommermonaten argumentieren, finden Frühaufsteher auch den sommerlichen Sonnenaufgang um kurz nach vier Uhr früh noch um eine Stunde zu spät. (APA, 8.2.2018)