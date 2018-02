Berühmter Vogel aus Neuseeland wieder aufgetaucht

Der Kakapo – ein flugunfähiger Papagei – wurde nach langer Zeit wieder gesichetet. Es gibt nur noch etwa 150 Tiere

Wellington – Nach zwei Jahren Suche hat Neuseeland seinen berühmtesten Vogel wieder, einen flugunfähigen Papageien namens Sirocco. Das 20 Jahre alte Tier – ein sogenannter Kakapo – wurde auf seiner Heimatinsel am unteren Ende von Neuseelands Südinsel wieder gesichtet, wie die Naturschutzbehörde des Pazifikstaats am Donnerstag mitteilte.

Sprecherin Deidre Vercoe sagte: "Wir haben ihn echt vermisst. Und wir sind echt froh, dass wir ihn wieder haben." Geschätzt wird, dass es nur noch etwa 150 Kakapos gibt.

dcdrights

Der grüne Papagei hatte durch einen Auftritt in einer BBC-Serie über vom Aussterben bedrohte Tiere ("Last Chance to See") internationale Berühmtheit erlangt. Damals versuchte er, sich mit einem Tierfilmer zu paaren und begann heftig zu balzen. Das Video wurde im Internet viele Millionen Male geklickt. Zuletzt war Sirocco im Februar 2016 gesehen worden. Mehrere Suchaktionen waren ohne Erfolg zu Ende gegangen, bis jetzt die Nachricht kam, dass er noch am Leben ist. (APA, red, 8.2.2018)