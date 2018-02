Reddit verbannt Deepfake-Pornos

Die Plattform erlässt ein Verbot von gefälschten Videos, in denen Gesichter von Stars oder Kindern auf Pornostars montiert werden

Ein fremdes Gesicht in einen Pornofilm montieren: Das ist seit wenigen Wochen relativ einfach. Verantwortlich dafür ist eine Anwendung namens FakeApp, die in wenigen Clips gefälschte Pornografie möglich macht. Nun reagieren große Plattformen auf eine Welle an sogenannten Deepfake-Pornos. Den Anfang machten Twitter und Pornhub. Die weltweit größte Pornoseite begründete das Verbot damit, dass Deepfakes gegen ihre Nutzungsbedingungen verstößt, da es sich nicht um "einvernehmlichen Sex" handle.

91.000 Abonnenten

Nun hat Reddit ein Verbot gegen derartige Clips und Bilder ausgesprochen. Das größte Subreddit über Deepfakes hatte vor dem Bann rund 91.000 Abonnenten. Dort waren jedoch nicht nur gefälschte Pornos von Prominenten, sondern auch von Minderjährigen aufgetaucht. Auch das seit sieben Jahren aktive "Celebfake"-Subreddit wurde geschlossen.

Aktion scharf

Einige Nutzer befürchten laut BBC,,dass Reddit nun per se gegen pornografische Inhalte vorgeht. Andere verstehen, dass sich das Unternehmen vor Klagen schützen möchte. Allerdings sind nicht alle Deepfakes pornografisch, viele davon sind amüsante Zusammenschnitte von Filmklassikern. Aber auch diese wurden nun von Reddit verboten. (red, 8.2.2018)