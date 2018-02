"Shadow of the Colossus": Eines der besten Spiele aller Zeiten

Das bisher schönste Remake des Kultspiels ruft bei Zsolt und Martin wunderbare Erinnerungen wach

wirspielen >>> Abonniert uns auf Youtube

Ich kann nur jeden beneiden, der "Shadow of the Colossus" bisher noch nicht gespielt hat. Nicht nur, weil das rundum gelungene Remake so schön ist, wie es sich Spieler 2005/2006 nur erträumen konnten, sondern auch, weil der Kampf gegen diese 16 (!) Kolosse eine einzigartige Erfahrung ist, die sich beim zweiten Durchgang selbst mit moderner Zuckerlgrafik kaum replizieren lässt. Doch wenngleich Martin und ich bei unserer Rückkehr in dieses wundersame Land der Riesen keinen zweiten Pixelfrühling erlebt haben, war es die neuerliche Reise wert. Denn so wurden wir daran erinnert, welch enormen Einfluss dieses Kultspiel auf unser Lieblingsmedium hatte und hat, und wie kolossal Spiele sein können, wenn sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, anstatt Marktanforderungen gerecht werden zu wollen. Ein Must-have für jedes Langzeitgedächtnis. (Zsolt Wilhelm, 11.2.2018)

"Shadow of the Colossus" ist ab 12 Jahren für PS4 erschienen. UVP: 49,99 Euro.

FOLGT UNS