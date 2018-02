TV- und Radiotipps für Donnerstag, 8. Februar

Dame, König, As, Spion (FR/D 2011, Tomas Alfredson) Großbritannien in den 1970er-Jahren: Mitten im Kalten Krieg wird der pensionierte Top-Spion George Smiley (Gary Oldman) reaktiviert, um die finsteren Machenschaften eines "Maulwurfs" aufzudecken. Der sowjetische KGB hat ihn in den höchsten Reihen des britischen Geheimdienstes platziert. Verdächtige gibt es gleich mehrere. Hervorragen- de Verfilmung eines John-le-Carré-Romans, gespickt mit Stars: u. a. Colin Firth, Tom Hardy und Benedict Cumberbatch. Bis 0.30, ATV2

Re: Kampf dem Kinderspeck Wie Kinder in Finnland spielend schlank werden: Im finnischen Seinäjoki müssen die Schüler in allen Fächern sportliche Aufgaben erfüllen. Dazu kommen gesunde Mahlzeiten – vom Gesundheitsamt bezahlt und bestimmt. Heute sind die Kinder messbar schlanker und fitter als vor sechs Jahren, als noch rund um Seinäjoki Finnlands dickste Kinder lebten. Bis 20.15, Arte

Heute konkret: Gift in Kosmetik Wie sehr man sich an Mindesthaltbarkeitsdaten bei Hautpflegeprodukten halten soll, hat Verena Scheitz nachgefragt. Bis 18.51, ORF 2

Radiotipps:

13.00 GESPRÄCH

Punkt eins: Zum Schutz der Minderheiten in Europa Gabriela Novak-Karall (Sprecherin des Österreich-Komitees der Minority-Safepack-Initiative) und Gero Fischer (Institut für Slawistik Universität Wien und Forschungszentrum für historische Minderheiten) zu Gast bei Kristin Gruber. Bis 13.55, Ö1

18.25 MAGAZIN

Journal-Panorama Eine Reise durch Vanilleplantagen und Lavatunnel. Während der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts wurde die Insel in La Réunion umbenannt. Heute leben knapp 900.000 Menschen in dem Übersee-Département; die Bevölkerung ist bunt gemischt, ihre soziale Lage ist im Gegensatz zur Natur der Insel alles andere als paradiesisch. Bis 18.55, Ö1

19.06 MAGAZIN

Dimensionen: Michael Kosinski und die digitale Psychometrie Algorithmen protokollieren, wie wir uns im Netz bewegen, und ziehen daraus ihre Schlüsse. Der Stanford-Forscher Michal Kosinski ist der prominenteste Vertreter dieser digitalen Psychometrie, mit deren Methoden wir ständig im Netz analysiert werden – auch wenn wir nichts davon merken. Der gebürtige Pole glaubt, die Welt kann besser werden, wenn man Menschen mit objektiven Verfahren testet. Bis 19.30, Ö1

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: "Ein Leben zwischen Israel und Deutschland" Zum Schwerpunkt "Nebenan Israel": Renata Schmidtkunz im Gespräch mit Jutta Schwerin. Im Gespräch mit Renata Schmidtkunz berichtet Schwerin, die in den Jahren 1987 bis 1990 für die Grünen dem Deutschen Bundestag angehörte und bis 2008 als freie Architektin arbeitete, über ihre Kindheit in Israel, warum sie 1961 das Land in Richtung Deutschland verließ und was das alles mit David Ben-Gurion zu tun hatte. Bis 22.00, Ö1 (Doris Priesching, 8.2.2018)