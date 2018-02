Holz ist genial: unser Rohstoff #1!

In Österreichs Wäldern wächst mehr Holz nach, als geerntet wird. Allein das ist schon genial. Dass 48 Prozent unserer Staatsfläche von Wäldern bedeckt sind und 300.000 Menschen in ganz Österreich ein Einkommen aus Wald und Holz beziehen – auch das ist genial. Nur drei von unzähligen genialen Holzfakten, die ein informativer, unterhaltsamer und immer wieder faszinierender Blog aufzeigt: www.holzistgenial.at

Das "Holz A bis Z" auf einem einzigen Blog.

Ob Holz, Wald, Klimaschutz oder Bauen – der Blog von proHolz Austria – der "Arbeitsgemeinschaft der österreichischen Holzwirtschaft" – bietet seinen Leserinnen und Lesern bei jedem Besuch neue "Hardfacts" über Österreichs Rohstoff Nummer 1. Laufend aktualisiert finden sich dort – auf den Punkt gebracht – interessante und spannende Geschichten rund um den seit Generationen in Österreich nachhaltig genutzten Naturstoff.

Nachhaltig gelebt heißt ... auf Holz klopfen.

In Österreichs Wäldern vermehrt sich Holz nachhaltig im wahrsten Sinn des Wortes: Jede Sekunde wächst ein Kubikmeter nach. Auf dieses Holz lässt sich nicht nur klopfen, sondern auch bauen – vom kleinen Einfamilienhaus bis zum großen Wohnbau. In nur 60 Sekunden entsteht im Wald so der "Baustoff" für ein Stockwerk der sechsstöckigen Wohnhäuser in der Wohnanlage Hummelkaserne in Graz. Und selbst wenn wir jedes einzelne Gebäude in Österreich in Holz errichten, verbrauchen wir erst ein Drittel des jährlich nachwachsenden Holzes!

Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz.

Ein genialer Fakt: Wussten Sie, dass ein bewirtschafteter Wald zwei Mal gutes Klima schafft? Wälder entziehen der Atmosphäre klimaschädliches CO2, geben Sauerstoff ab und speichern Kohlenstoff. Durch Bauen mit Holz entsteht ein zweiter Wald aus Häusern, verlängert doch das verbaute Holz den Kohlestoffspeicher aus dem Wald und schafft dort wiederum Platz für neue, nachwachsende Bäume. Noch mehr geniale Holzfakten gibt´s hier: www.holzistgenial.at