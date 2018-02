"Trap Adventure 2": Das "schwierigste und frustrierendste Spiel aller Zeiten"

Hype um Game aus dem Jahr 2016 dank Social-Media-Verbreitung

"Trap Adventure 2" treibt Spieler eigentlich schon seit 2016 zur Weißglut. Seit kurzem kursieren auf Twitter und Facebook aber erneut Gameplay-Videos, die dem kostenlosen Adventure-Spiel riesige Publicity einbrachte. Das Spiel wurde von Entwickler Hiroyoshi Oshiba nämlich so geschaffen, dass es Spielern den letzten Nerv raubt.

あまりにも神ゲー… pic.twitter.com/DnRv5KG6UB — 中段見てからしゃがむの余裕マン (@P_MEN876) January 22, 2018 Dank solcher Tweets erhielt das Game aus 2016 neue Aufmerksamkeit.

Deutliche Warnung des Entwicklers

"Achtung! Dies ist wohl das schwierigste und frustrierendste Spiel aller Zeiten. Wenn du dich leicht ärgerst, solltest du dieses Game nicht spielen. Es wird dich in den Wahnsinn treiben, das verspreche ich dir", beschreibt der Macher sein Werk. Er warnt auch vor der Gefahr, dass man aus Frust sein Mobiltelefon aus dem Fenster wirft.

dashiegames Ein minder erfolgreicher Versuch.

Wer zehn Leben will, muss zahlen

"Trap Adventure 2" gibt es für den Browser und iOS. Beide Versionen sind kostenlos, allerdings steht nur ein einziges Leben zur Verfügung, was ein Durchspielen des Games unmöglich macht. Für eine einmalige Zahlung von einem Euro kann man sich zumindest bei der iOS-Version zehn Leben erkaufen. Wirklich einfacher macht dies das Spiel aber auch nicht.

unnilunium Ein Spieler hat es tatsächlich geschafft.

Ultraschwere Spiele im Trend

Wer sich das Game nicht antun möchte, aber trotzdem wissen will, wie dieses endet, wird auf Youtube fündig. Dort gibt es mittlerweile einige Videos, in denen tatsächlich das Ende des Adventure-Spiels erreicht wurde. Ultraschwere Spiele wie "Trap Adventure 2" freuen sich mittlerweile immer größerer Beliebtheit – als Positiv-Beispiele sind hierfür etwa "Cuphead", "Getting Over it" oder die "Dark Souls"-Reihe zu nennen. (dk, 07.02.2018)