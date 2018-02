Apple holt in China beliebten Bezahldienst Alipay an Bord

Künftig werde die gleichnamige Bezahl-App in den 41 chinesischen Apple-Geschäften akzeptiert

Im Ringen um die Käufergunst der Chinesen setzt der US-Technologieriese Apple auf den beliebten Bezahldienstanbieter Alipay. Künftig werde die gleichnamige Bezahl-App in den 41 chinesischen Apple-Geschäften akzeptiert, kündigte der Alipay-Betreiber Ant Financial heute, Mittwoch, an. Es ist das erste Mal, dass Apple neben seinem eigenen Zahlungssystem einen anderen Anbieter zulässt.

Ant Financial gehört zum Amazon-Konkurrenten Alibaba. Die Chinesen gelten als technikaffin und wickeln vergleichsweise viele Geschäfte über ihr Smartphone ab.

Konkurrenz

Seit vielen Quartalen versucht Apple, sein Geschäft in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt hinter den USA zu beleben. Regelmäßig besucht Firmenchef Tim Cook das Land. Im Sommer hatte Apple – offenbar auf Wunsch der chinesischen Regierung – Apps entfernt, mit denen die strikten Internet-Sperren des Landes umgangen werden konnten. Dafür war der iPhone-Konzern unter anderem von Bürgerrechtlern kritisiert worden. (Reuters, 7.2.2018)