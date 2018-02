Strabag baut Motorenwerk für 61 Millionen in Polen

Die Bauarbeiten sollen bis Anfang 2019 dauern

Wien – Der heimische Baukonzern Strabag hat von Mercedes-Benz einen Auftrag in Höhe von umgerechnet 61 Mio. Euro bekommen. Im Konsortium mit den polnischen Unternehmen TKT Engineering und Elektromontaz-Poznan wird die Strabag ein Motorenwerk in Jawor im Westen Polens errichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Dort werden künftig Vierzylinder-Benzin- und Dieselmotoren für Mercedes-Autos gebaut.

Zusätzlich zur 96.000 m2 großen Produktions- und Montagehalle wird vom Konsortium, an dem die Strabag 70,1 Prozent hält, auch ein 1.900 m2 großes Bürogebäude schlüsselfertig errichtet. Die Bauarbeiten sollen im Jänner 2019 abgeschlossen sein. (APA, 7.2.2018)