Manuel Fettner im ersten Skisprung-Training im Vorderfeld

Kraft, Hayböck, Schlierenzauer und Aigner in drei Durchgängen auf der Normalschanze nicht im Spitzenfeld

Pyeongchang – Manuel Fettner ist am Mittwoch im ersten Training für das Normalschanzen-Skispringen bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang der mit Abstand beste Österreicher gewesen. Der Tiroler belegte die Ränge sechs, zwei und acht. Seine Teamkollegen Stefan Kraft, Michael Hayböck, Gregor Schlierenzauer und Clemens Aigner landeten in den drei Durchgängen nicht im Spitzenfeld.

Die Topweiten auf der kleinen Schanze in Alpensia erzielten der Pole Dawid Kubacki, sein Landsmann und Titelverteidiger Kamil Stoch und der Deutsche Andreas Wellinger. Am Mittwochabend (Ortszeit) waren noch drei weitere Durchgänge angesetzt. (APA, 7.2.2018)