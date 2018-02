Lufthansa und Verdi einigen sich bei Tarifstreit

Die Tariferhöhung belaufe sich auf 6 Prozent über eine Laufzeit von 33 Monaten – die Lohnerhöhung erfolgt in zwei Schritten

Frankfurt – Die deutsche AUA-Mutter Lufthansa hat sich mit der Gewerkschaft Verdi auf einen neuen Tarifvertrag für die rund 28.000 beschäftigten Bodenmitarbeiter der Fluggesellschaft verständigt. Die Tariferhöhung belaufe sich auf 6 Prozent über eine Laufzeit von 33 Monaten, teilte die Lufthansa heute, Mittwoch, mit.

Die bei der deutschen Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) organisierten Beschäftigten am Boden, der Lufthansa-Service Group (LSG) sowie von Lufthansa Systems, Technik und Cargo erhalten die Lohnerhöhungen in zwei Schritten: Ab dem 1. Februar steigen die Gehälter um drei Prozent, und ab dem 1. Mai 2019 um weitere drei Prozent. Die Konzerntarifkommission habe dem Ergebnis am Dienstagabend zugestimmt, teilte Verdi mit.

Die Airline hat jetzt mit allen Beschäftigtengruppen Tariffrieden geschlossen. Im vergangenen Jahr erst hatte die Lufthansa den jahrelangen, von vierzehn Streiks begleiteten Tarifstreit mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit beigelegt. Ein Teil der Tarifverträge mit der deutschen Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo läuft allerdings Ende 2018 aus. Die Gewerkschaft kritisierte vor Kurzem, dass noch immer nicht alle Regelungen umgesetzt seien und warnte vor Streiks Anfang 2019. (APA, 7.2.2018)