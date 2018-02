Flyers stoppen Negativlauf

Philadelphia gewinnt nach vier Niederlagen in Serie wieder – Vanek verliert mit Canucks in Florida

Philadelphia – Die Philadelphia Flyers mit dem Kärntner Stürmer Michael Raffl haben am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nach vier Niederlagen in Folge wieder gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Dave Hakstol besiegte die Carolina Hurricanes auswärts mit 2:1 nach Verlängerung.

Die Flyers gerieten vorerst in Rückstand, schafften im zweiten Drittel allerdings den Ausgleich durch Wayne Simmonds. Nach einem torlosen letzten Drittel war es dann Jordan Weal, der die Mannschaft aus Philadelphia mit seinem Treffer in der Overtime zum Sieg schoss.

Kein Erfolgserlebnis gab es am Dienstag für Thomas Vanek. Er verlor mit den Vancouver Canucks bei den Florida Panthers mit 1:3. (APA, 7.2.2018)

NHL vom Dienstag:

Florida Panthers – Vancouver Canucks (mit Vanek) 3:1

Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers (mit Raffl) 1:2 n.V.

St. Louis Blues – Minnesota Wild 2:6

Ottawa Senators – New Jersey Devils 5:3

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 3:1

Columbus Blue Jackets – Washington Capitals 2:3

Pittsburgh Penguins – Vegas Golden Knights 5:4

Buffalo Sabres – Anaheim Ducks 3:4 n.V.

Detroit Red Wings – Boston Bruins 2:3

Winnipeg Jets – Arizona Coyotes 4:3

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 2:3