Katy Perry würde "I Kissed A Girl"-Text heute anders schreiben

Los Angeles – Zehn Jahre nach Veröffentlichung ihres Megahits "I Kissed a Girl" distanziert sich Popsängerin Katy Perry von Teilen des Songtextes. "Wenn ich den Song noch mal schreiben müsste, würde er wahrscheinlich anders aussehen", sagte die 33-Jährige dem Magazin "Glamour". Der Text bediene einige Stereotype, räumte Perry ein.

Die Debatte über sexuelle Orientierung habe sich in den vergangenen zehn Jahren verändert, "wir sind weit voran gekommen". Der Song war 2008 auch als Statement für einen offenen Umgang mit Homo- und Bisexualität gefeiert worden.

Gute Mädchen

Welche Textpassagen genau sie ändern würde, sagte Katy Perry nicht. Das Lied enthält Zeilen wie "I kissed a girl just to try it/I hope my boyfriend don't mind it" (Ich habe ein Mädchen geküsst, nur um es zu probieren/Ich hoffe, meinem Freund macht es nichts aus) und "It's not what good girls do/Not how they should behave" (Das machen gute Mädchen nicht/So sollten sie sich nicht benehmen). (APA, 7.2.2018)