"Battle-Royale- und First-Person-Modus: Zuhauf Insider-Infos zu "Red Dead Redemption 2" entwischt

Mehrere Online-Modi wurden bekannt und weitere Details zu Spiel bekannt geworden

Zu "Red Dead Redemption 2" gibt es seit kurzem einen Release-Termin. Das Game erscheint am 26. Oktober nach einer neuerlichen Verschiebung. Um die Fans zu besänftigen wurden neue Screenshots des Spiels veröffentlicht. Nun berichtet das Medium Trusted Reviews von Insider-Infos zu dem Game, die sie bereits im August 2017 erhalten haben.

foto: rockstar

"PUBG"-Modus kommt

So soll das Game mehrere Online-Modi aufweisen. Darunter "Battle Royale", "Revive and Survive" und "Money Grab". Erstgenannter Modus ist spätestens seit "Playerunknown's Battlegrounds" in aller Munde – dabei geht es darum gegen andere Spieler als letzter zu überleben.

foto: rockstar

Findet den Geldkoffer

Bei "Revive and Survive" kämpfen zwei Teams gegeneinander. Dabei ist es möglich für eine beschränkte Zeitspanne seine Mitspieler wiederzubeleben. Bei "Money Grab" handelt es sich zuletzt um einen Modus, bei dem zwei Teams um eine Tasche voller Geld in einer zentralen Position ankämpfen. Jene Mannschaft, die diese schnellstmöglich in die eigene Basis bringen kann, geht als Gewinner hervor.

foto: rockstar

Starker Fokus auf Online

Allgemein will Rockstar deutlich mehr Fokus auf den Online-Modus setzen. Spieler können die Welt frei erforschen und NPCs reagieren auf äußere Umstände wie der Tageszeit. Eigene Belohnungen für bestimmte Tasks stehen ebenso zur Verfügung und die von "GTA Online" bekannten Apartments, die sich Spieler für In-Game-Währung kaufen können, stehen in Form von Zelten zur Verfügung.

foto: rockstar

Tag- und Nacht-Wechsel

Laut den entwischten Details sind mehrere Fahrzeuge zur Verfügung – darunter etwa eine Kutsche oder Handkarren. Spieler können aber auch mit einer Lokomotive von einem Ort zu einem anderen reisen. Auch hier kann der Charakter mit NPCs agieren. Allgemein soll sich die Welt bei Tag und Nacht deutlich unterscheiden.

wirspielen Der zweite Trailer zu "Red Dead Redemption 2".

Zuhauf Nebenaktivitäten

Neben den Hauptmissionen sollen sich zuhauf Nebenaktivitäten im Spiel finden. So können die eigenen Reitfähigkeiten trainiert, Pflanzen angebaut und Fische gefangen werden. Sämtliche Aktivitäten können sowohl im Third- als auch im First-Person-Modus angegangen werden. Verhöre und unterschiedliche Fahndungslevel sind zuletzt auch Teil des Spiels. (dk, 07.02.2018)