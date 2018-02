Firmen nutzen Potenzial der Mitarbeiter kaum aus

Nur zwölf Prozent der Mitarbeiter sehen ihr Potenzial laut einer Microsoft-Umfrage ausgeschöpft. Aufholbedarf gebe es bei der Digitalisierung

Wien/Redmond – Österreichs Firmen lassen viel Potenzial bei ihren Mitarbeitern liegen und fallen im EU-Vergleich zurück, so das Ergebnis einer europaweiten Studie des IT-Konzerns Microsoft unter 20.000 Mitarbeitern, davon 1.000 in Österreich. So gaben 13 Prozent der österreichischen Arbeitnehmer an, kaum produktiv arbeiten zu können.

Gerade jeder Achte habe heute die Möglichkeiten, seine Innovationskraft in das Unternehmen einzubringen. Und nur zwölf Prozent gaben an, in Ihrem Job die dafür notwendigen Rahmenbedingungen vorzufinden, um wirklich ihr Bestes geben zu können, so Microsoft. Sehe man sich die Zahlen genauer an, dann merke man einen deutlichen Aufholbedarf bei der Digitalisierung hierzulande.

"Österreichische Unternehmen, die bereits eine gut funktionierende digitale Unternehmenskultur etabliert haben – wie Flexibilität, Support vom Vorgesetzen, Weiterbildung, fortschrittliche IT-Nutzung, entsprechende Trainings etc. – punkten in den Bereichen Mitarbeiter-Produktivität, Innovation sowie ihr Bestes geben zu können mit rund doppelt so hohen Werten", so der US-Softwarekonzern. (APA, 7.2.2018)