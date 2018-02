Arnold Schwarzenegger soll in Amazon-Western "Outrider" spielen

"CSI:New York"-Producer Trey Calloway arbeitet an Mystery-Serie

Los Angeles – Arnold Schwarzenegger könnte eine neue Amazon-Serie mitproduzieren und auch gleich mitspielen, berichten Deadline.com und Hollywood Reporter. Federführend bei dem Projekt: Trey Calloway (CSI:NY) und Mark Montgomery sowie Mace Neufeld ("Tom Clancy’s Jack Ryan", auch ein Amazon-Projekt).

Arnold Schwarzenegger soll in "Outrider" laut den Berichten einen skrupellosen Bundes-Polizisten spielen der als Kind in die USA eingewandert ist. Der Federal Marshal sucht zusammen mit einem Hilfssheriff in Oklahoma im späten 19. Jahrhundert nach einem legendären Outlaw.

Amazon arbeitet auch an einer Serie über Schwarzeneggers frühe Paraderolle "Conan der Barbar". (red, 7.2.2018)