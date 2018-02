4.000.000.000.000 Dollar Kursverluste an den Weltbörsen

Kommt der Crash? Die Aktienpreise stiegen rapid, Investments waren zuletzt riskant. Trotzdem spricht einiges dafür, die Nerven zu behalten

Ist es bloß eine Kurskorrektur nach einem langen Höhenflug, oder handelt es sich bei den aktuellen Turbulenzen um den ersten Vorboten für einen Crash an den globalen Aktienmärkten? Von New York über London und Frankfurt bis nach Tokio war das am Dienstag die am hitzigsten diskutierte Frage unter Investoren, Börsengurus und Analysten nach dem Einbruch an der Wall Street am Vortag. Faktum ist, dass die Aktienpreise und die Kreditaufnahmen extrem gestiegen sind. Das kann ein Anzeichen dafür sein, dass die nächste Blase platzt.