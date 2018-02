Drahtzieher des Anschlags von Mogadischu zum Tod verurteilt

23-Jähriger soll islamistische Zelle angeführt haben – Mehr als 500 Menschen starben bei Attentat im Oktober

Mogadischu – Dreieinhalb Monate nach dem schlimmsten Bombenanschlag in der Geschichte Somalias hat ein Militärgericht am Dienstag einen 23-Jährigen als Drahtzieher des Angriffs zum Tode verurteilt. Das Gericht in der Hauptstadt Mogadischu verhängte gegen den 23-jährigen Hassan Adan Isaq die Todesstrafe, die durch ein Erschießungskommando vollstreckt werden soll.

Nach Überzeugung der Richter befehligte er eine Zelle der islamistischen Al-Shabaab-Miliz, die am 14. Oktober in Mogadischu einen Lastwagen in die Luft gesprengt hatte. Bei dem Anschlag auf einer stark befahrenen Kreuzung waren mehr als 500 Menschen getötet und fast 300 weitere Menschen verletzt worden.

Weitere Urteile

Wann das Todesurteil gegen den 23-Jährigen vollstreckt werden soll, ließ das Gericht offen. Ein weiterer Angeklagter wurde am Dienstag in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Er soll den Lastwagen für den Anschlag besorgt haben.

Ein dritter Mann wurde zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt. Er habe den Lastwagen ungehindert durch eine Straßensperre fahren lassen, urteilte das Gericht. Zwei weitere Angeklagte wurden hingegen freigesprochen.

Zu dem Anschlag bekannte sich niemand, die somalische Regierung machte jedoch die mit Al-Kaida verbündete Terrormiliz Al-Shabaab für den Anschlag verantwortlich, da dieser die typische Handschrift der Jihadisten trage. Die Shabaab-Miliz kämpft in dem Land am Horn von Afrika seit Jahren gewaltsam für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats.

Experten zufolge schließen sich in dem verarmten Land viele junge Männer den Extremisten weniger aus religiösen, sondern aus finanziellen Gründen an. Zudem greift die Miliz demnach oft Dörfer an und zwingt die Bewohner, einen Treueeid abzulegen. Eine 22.000 Mann starke Truppe der Afrikanischen Union (AU) unterstützt die somalischen Streitkräfte im Kampf gegen die Terrorgruppe.

