Die ÖVP, die FPÖ, der ORF und die GIS: Das türkis-blaue Umbauprotokoll

Überblick auf dem Weg zum neuen ORF-Gesetz: Was FPÖ und ÖVP zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen

Wien – Erklärtes Ziel ist ein neues ORF-Gesetz, mal mit Rundfunkgebühren, dann wieder ohne "Zwangsgebühren" (FPÖ) für Österreichs öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Neue Führungskräfte für den ORF sind absehbar – über einen neuen Vorstand statt dem Alleingeschäftsführer. Im Frühjahr plant die Regierung eine große Medienenquete, die ihre Pläne untermauern soll. Fehler etwa in der "Zeit im Bild" werden gerne aufgegriffen, um das Ziel zu bekräftigen. Den Weg zum neuen ORF-Gesetz dokumentiert derStandard.at/Etat mit diesem Überblick von Aussagen und Ausendungen.

7. Februar 2018: Ausschreibungsfrist für "Report"-Chef und "Eco" endet

Erste Ausläufer eines großen Bündels von ORF-Führungsjobs, die ORF-General Alexander Wrabetz sich für nach Wahl und Regierungsbildung aufgehoben hat. Regierungen, vor allem neue, haben üblicherweise viele Personalwünsche an den ORF.

6. Februar 2018 Entwurf für Channel Manager für ORF 1 und ORF 2

ORF-Chef Alexander Wrabetz hat den schon mehrfach – und zuletzt auf nach Nationalratswahl und Regierungsbildung – verschobenen Entwurf für seine Organisationsanweisung wieder einmal ORF-intern verschickt. Er sieht Channel Manager für ORF 1 und ORF 2 vor samt eigenen Chefredakteuren. Die TV-Direktorin wird zur Programmdirektorin mit etwas unklarer Rolle. Der Entwurf sorgte am 6. Februar für recht ausgiebige Debatten auf dem Küniglberg.

6. Februar2018: Lobbyingpapier für Privatisierung von ORF1 und Ö3

Ein Lobbyingpapier an die Medienpolitik liest sich, als ob es aus der Mediengruppe Österreich käme – Herausgeber Wolfgang Fellner dementiert aber, dass es "aus meinem Büro" komme. Er findet aber die meisten Punkte – bis auf die Privatisierung von Ö3 – gut. Zum Beispiel: 130 Millionen Euro GIS-Gebühren an Private statt den ORF (rund 20 Prozent), 50 Millionen Förderung für die größten Onlineportale in der österreichischen Web-Analyse, eine Presseförderung, wie sie SPÖ-Medienminister Thomas Drozda wolllte.

5./6. Februar 2018: Kein Hofer in der "ZiB" – neue "Zwangsgebühren"-Offensive

Am 2. Februar bekannte sich der neue FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein in Ö1 zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wollte "so ehrlich sein und den Leuten sagen: Das kostet Geld." Seit 5. Februar reitet die FPÖ wieder gegen "Zwangsgebühren".

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache erklärte am 5. Februar auf Facebook die Abschaffung der GIS-Gebühr zu seinem "großen Ziel in dieser Regierung".

Infrastrukturminister Norbert Hofer fand sich am 5. Februar nicht im Zeit im Bild-Bericht über den Verkehrsgipfel in München wieder. Sein Facebook-Posting dazu schloss er mit seiner Ablehnung der "Zwangsgebühren". Jenewein am Dienstag: "Das Ende der ORF-Zwangsgebühren" stehe wegen der Berichterstattung "ganz oben" auf der FPÖ-Agenda für ein neues ORF-Gesetz.

FPÖ-Verhandler verhinderten noch die ÖVP-Idee der ORF-Finanzierung aus dem Bundesbudget im Regierungsprogramm. Freitag erwähnte Jenewein sie doch wieder als Möglichkeit.

2. Februar 2018: FPÖ-Mediensprecher Jenewein in "#Doublecheck": "ORF kostet Geld"

Überraschend verständnisvoll bekennt sich FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein zum öffentlich-rechlichen Rundfunk und seiner Finanzierung. Das Programmentgelt für den ORF will Jenewein beibehalten, allenfalls über eine Finanzierung des ORF aus dem Budget diskutieren. Das lehnten FPÖ-Verhandler über das Regierungsprogramm (unter ihnen Jenewein) im November/Dezember noch ab.

31. Jänner 2018: "Falter" spekuliert über Aus für FM4 – ÖVP und FPÖ winken ab

Ein offenbar scherzhaft gemeinter Satz in einer ORF-Sitzung über die Raumaufteilung auf dem Küniglberg wird im "Falter" zum drohenden Aus für FM4. ÖVP und FPÖ dementieren rasch, ebenso der ORF.

21. Jänner 2018: Überholter "ZiB"-Beitrag über Dörfler, Rücktrittsaufforderung an ORF-Chefredakteur

Die "Zeit im Bild" bringt – wie viele Onlinemedien – einen inzwischen überholten Beitrag über eine Anklage gegen den ehemaligen freiheitlichen Kärntner Landeshauptmann Gerhard Dörfler. FPÖ-Mediensprecher Hans Jörg Jenewein sieht Absicht dahinter, er fordert Rücktritt oder Ablöse von TV-Chefredakteur Fritz Dittlbacher. Der ORF bringt die Korrektur in der nächsten "ZiB" und in der "Zeit im Bild" am Montag danach.

29. Dezember 2017: Medienminister Blümel (ÖVP) über den ORF als Steigbügelhalter für Private

Der neue Medienminister Gernot Blümel über seine Ideen für eine gemeinsame Online-Plattform von Medien mit österreichischen Inhalten, ORF-Inhalte für Private, die Möglichkeiten der ORF-Finanzierung und Regeln für ORF-Journalisten auf Twitter. Den ORF sieht er als "Schuhlöffel" und "Steigbügelhalter" für Private.

21. Dezember 2017: FPÖ-Stiftungsrat findet Wolfs Fragen "unbotmäßig"

Erster ORF-Stiftungsrat nach der Angelobung der neuen Bundesregierung. Norbert Steger, ORF-Stiftungsrat der FPÖ und künftig womöglich Vorsitzender des höchsten ORF-Gremiums, findet die Fragen von Armin Wolf und Claudia Reiterer an Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache "unbotmäßig". Der ORF rückte erstmals ein Interview mit Kanzler und Vizekanzler am Tag der Angelobung ins Hauptabendprogramm.

foto: apa/georg hochmuth Norbert Steger, Stiftungsrat der FPÖ.

16. Dezember 2017: Regierungsprogramm – Regeln für ORF-Journalisten, gegen Pflichtinserate in "Wiener Zeitung"

Das Regierungsprogramm von ÖVP und FPÖ geht bei Medien teils weit in Detail: Es kündigt etwa "verschärfte Transparenzbestimmungen" für ORF-Journalisten, Randsportübertragungen auch ohne Produktionskostenzuschüsse, mehr "Airplay" für österreichische Künstler und vereinheitlichte ORF-Kollektivverträge. Die Pflichtveröffentlichungen in der "Wiener Zeitung" will die Regierung auch streichen.

20. November 2017: Jenewein bezeichnet "Im Zentrum" als "Propagandaveranstaltung"

Der FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein attackiert den ORF. Anlass war die Ausgabe von "Im Zentrum" zum Thema Sozialdemokratie. Jenewein empörte sich danach über eine "Propagandaveranstaltung neomarxistischer Agitatoren".

(red, 7.2.2018)