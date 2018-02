"Conan der Barbar" bekommt eine Serie – auf Amazon Prime

Noch ist unbekannt, wer Conan spielen soll – mit dabei sind ein "Game of Thrones"-Regisseur und ein "Handmaid's Tale"-Produzent

"Conan der Barbar" bekommt eine Serie. Wie engadget berichtet, soll Amazon aktuell an einer Produktion arbeiten, welche die Bücher des Autoren Robert E. Howard adaptiert. Wer den Kultbarbaren, der in den 80ern von Arnold Schwarzenegger dargestellt wurde, spielen wird, ist noch nicht bekannt.

Mit dabei ist der Regisseur Miguel Sapochnik, der für seine Regiearbeit in "Game of Thrones" einen Emmy gewann, sowie der Produzent Warren Littlefield, der beispielsweise an "The Handmaid’s Tale" und "Fargo" mitgewirkt hat. Ein Veröffentlichungsdatum gibt es aktuell noch nicht. Die Serie ist ein weiteres Projekt in dem Versuch von Amazon, sich im Fantasy-Genre zu etablieren. (red, 6.2.2018)