Karrierefrauen auf der Suche nach ihrem Mr. Grey

Die Premiere von Fifty Shades of Grey lässt viele Frauenherzen wieder höher schlagen und wenigstens auf der Leinwand können sich viele Frauen ihrer geheimen Fantasie für einen Moment hingeben.

Während viele Männer glauben, es handle sich um einen normalen "Liebesfilm" hat es dieser Film in Wirklichkeit unter die erfolgreichsten Filme überhaupt geschafft, da er die erotischen Fantasien der Frauen beflügelt, welchen sie sich unter dem Zwang gesellschaftlicher Konvention nicht hingeben können. Gerade deshalb suchen vermehrt Frauen auf Casual Dating Seiten nach Möglichkeiten, ihren Bedürfnissen freien Lauf zu lassen. Sie sehnen sich danach, die Kontrolle einmal abzugeben und sich völlig einem Mann anzuvertrauen und mit ihm zusammen die Vielfalt der Spielarten des BDSM zu erleben. Das trifft vor allem auf erfolgreiche Geschäftsfrauen zu.

Wir haben daher Lucia (32/ Graz) nach ihren Motiven gefragt. "Als erfolgreiche Geschäftsfrau habe ich in meinem Beruf viel Verantwortung und muss viele unangenehme Entscheidungen treffen, die anderen auch mal weh tun können, daher suche ich nach einem Ausgleich und möchte mich im Bett völlig hingeben. Ich möchte spüren wie ich die Kontrolle verliere und ein Mann mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Gerade der Schmerz bei devoten Praktiken regt bei mir die Lust an. Leider ist es schwer einen Mann mit ähnlichen Fantasien zu finden, weshalb ich mich bei TheCasualLounge angemeldet habe."

Michaela (27/ Wien) geht es dabei ähnlich. "Als Führungskraft leiden viele meiner Angestellten unter den notwendigen aber harten Entscheidungen, welche ich treffen muss, daher möchte ich den Schmerz ebenfalls fühlen. Der Reiz spielt für mich bei der Verwirklichung meiner erotischen Fantasien eine ganz besondere Rolle. Es geht mir vor allem darum, mich völlig hinzugeben und alle Kontrolle abzugeben. Das gibt mir den Kick!"

Wir haben die Pressesprecherin des führenden Österreichischen Casual Dating Anbieters kontaktiert, um mehr über dieses Phänomen zu erfahren. "Viele Frauen suchen hier nach ihrem Mr. Grey, welcher sie dominiert und sie sich vollkommen hingeben können, leider fehlen uns die Männer welche diese Fantasien teilen".

