Facebook zeigt auch in Österreich Werbung im Messenger

Neue Werbeplätze sollen dem Unternehmen mehr Einnahmen bringen

Im vergangenen Jahr hat Facebook angekündigt, dass bald auch in der Messenger-App Werbung angezeigt werden soll. Damit hat das Netzwerk inzwischen auch in Österreich begonnen.

1,3 Milliarden Nutzer

Wie "Trending Topics" berichtet, werden seit kurzem Anzeigen zwischen den Konversationen auf der Startseite der App eingeblendet. Auch einige WebStandard-Leser melden, dass sie bereits seit einiger Zeit Anzeigen sehen. In den Apps der RedakteurInnen wurde bislang allerdings noch keine Werbung ausgespielt. Wieviele Nutzer die Werbung bislang sehen können, ist nicht bekannt. Eine Anfrage dazu hat Facebook bislang noch nicht beantwortet.

Nutzer sollen wie auf der Hauptseite einzelne Anzeigen auch verbergen können. Wer Werbung zu sehen bekommt, liegt unter anderem an der Zielgruppe sowie am Standort der Nutzer. Facebook kann sehr genau einstellen, wen es mit Anzeigen erreichen will.

Mehr Platz für Werbung

Der Messenger hat nach Angaben von Facebook etwa 1,3 Milliarden Nutzer. Finanzchef David Wehner beklagte vergangenes Jahr, dass dem sozialen Netzwerk auf der Hauptseite die Plätze für Werbung ausgingen. Mit der Ausweitung auf den Messenger sollen neuen Einnahmen lukriert werden. So ist es auch denkbar, dass Facebook in Zukunft auch in Whatsapp Werbung anzeigen wird. Bislang gibt es dazu aber keine offiziellen Pläne. (red, 6.2.2018)