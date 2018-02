Trailer zum "Star Wars"-Spin-off über Han Solo erschienen

Der Film spielt vor dem Original von 1977 und erzählt von den Abenteuern des jungen Piloten Han Solo

Hollywood – Während in den Kinos noch der achte Teil der "Star Wars"-Saga, "Die letzten Jedi", läuft, hat Disney bereits den nächsten Ableger im Rohr: Mit "Solo" erscheint nach "Rogue one" bereits der zweite sogenannte "Spin-off", ein Ablegerfilm, der sich abseits der Skywalker-Geschichte auch Nebenfiguren der Filmreihe widmen soll. Jetzt ist der erste Trailer dazu erschienen. Der Film läuft am 25. Mai weltweit in den Kinos an.

Han Solo wurde bisher in allen "Star Wars"-Filmen von Harrison Ford verkörpert. In "Solo" schlüpft der 28-jährige Alden Ehrenreich in die Rolle des Weltraumschmugglers. Mit von der Partie werden auch Lando Calrissian (gespielt von Donald Glover), Wookie Chewbacca (Joonas Suotamo) und das berühmte Raumschiff Millennium Falcon sein. (red, 6.2.2018)