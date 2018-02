Merkel fordert von allen Seiten "schmerzhafte Kompromisse"

Bei den Koalitionsverhandlungen in Deutschland gibt es doch noch mehr offene Punkte als gedacht: Gesundheit, Jobbefristungen und Ausgaben für Verteidigung stehen im Zentrum

Berlin – Am Dienstag entscheiden Union und SPD, ob sie eine Regierung bilden wollen oder nicht. Eigentlich hatten sich die zwei Parteien vorgenommen, am Dienstag nur noch den Vertrag über eine neue "Groko", also eine große Koalition, zu unterschreiben. Doch Montagabend gaben sie bekannt, dass am Dienstag doch noch einmal weiterverhandelt wird. Die Chefverhandler trafen sich um 10.00 Uhr im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin zu abermaligen Gesprächen.

orf Aus Berlin: ORF-Korrespondentin Sabine Schuster über die Streitpunkte der Koalitionsverhandlungen ("ZiB 13")

SPD-Chef Martin Schulz nannte dabei den Dienstag einen "Tag der Entscheidung", wie er vor den Beratungen der SPD-Seite sagte. "Es geht um nichts weniger, als dass in einem der größten Industrieländer der Welt eine stabile, dauerhafte Regierung gebildet werden kann, die den Herausforderungen international und national gerecht wird." Man arbeite an einer seriösen Grundlage für eine solche Regierung. "Ich habe guten Grund, anzunehmen, dass wir heute zu einem Ende kommen werden – ich hoffe, in einem positiven Geist und mit einem guten Ergebnis für unser Land."

Merkel zu Kompromissen bereit

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt der Schlussrunde zur Kompromissbereitschaft auf allen Seiten aufgerufen. "Jeder von uns wird noch schmerzhafte Kompromisse machen müssen. Dazu bin ich auch bereit, wenn wir sicherstellen können, dass die Vorteile zum Schluss die Nachteile überwiegen", sagte die CDU-Vorsitzende am Dienstag in Berlin.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sieht keine Möglichkeit, die Koalitionsverhandlungen über Dienstag hinaus zu verlängern. "Deswegen wissen wir, dass wir heute Nacht zu einer Einigung kommen müssen. Alles andere wäre auch für die Bürger unzumutbar", sagte er vor der Fortsetzung der Gespräche.

Auch die CDU-Vize Julia Klöckner sagte bereits am Montagabend, dass sie mit einem positiven Verhandlungsergebnis für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch rechne. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, äußerte sich hingegen zuversichtlich, dass die endgültige Einigung nicht unbedingt in einer Nachtsitzung erfolgen müsse. "Ich finde, man kann das durchaus auch kürzer machen", sagte er im ARD-"Morgenmagazin".



CDU-Vizevorsitzende Volker Bouffier schließt allerdings auch ein Scheitern der Koalitionsgespräche nicht aus. Er halte zwar eine Verständigung noch für möglich, sagte des hessische Ministerpräsident vor der finalen Verhandlungsrunde am Dienstag in Berlin. "Aber gesichert ist hier gar nichts."

Viele offene Fragen

Im Endspurt der Verhandlungen müssen CDU, CSU und SPD noch mehr und größere Fragen klären als bisher bekannt. Nach wie vor strittig sind weiterhin die ganz großen Bereiche Gesundheit, Jobbefristungen und Finanzen, wie am Dienstag aus Verhandlungskreisen bekannt wurde. Offen sei aber beispielsweise auch noch die künftige Höhe der Ausgaben für die Verteidigungs- und die Entwicklungspolitik.

Es wird allgemein mit Verhandlungen bis in die Nacht gerechnet. Eine nochmalige Vertagung gilt aus ausgeschlossen, weil es sonst mit den nach einer Einigung nötigen Fraktions- und Gremiensitzungen eng werden würde. Dienstag ist der zweite und letzte Tag, den sich die Parteien selbst als Limit für ihre Koalitionsgespräche gesetzt haben.

Wahlen liegen schon mehr als vier Monate zurück

Die Parlamentswahl in Deutschland hatte bereits am 24. September stattgefunden. CDU, CSU und SPD, die bis dahin zusammen in einer großen Koalition regiert hatten, mussten dabei allesamt große Stimmverluste hinnehmen. Die bisherige und derzeit geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer hatten zunächst mit den Grünen und den Liberalen Gespräche über eine gemeinsame Regierung – wegen der Parteifarben "Jamaika"-Koalition genannt – geführt. Mitte November scheiterten diese aber. Die SPD ihrerseits hatte nach der Wahlschlappe ursprünglich in die Opposition gehen wollen.

Am Dienstag waren von 10.00 Uhr an gemäß den Angaben aus Verhandlungskreisen zunächst parteiinterne Vorbesprechungen angesetzt. Ab 11.00 Uhr will sich dann die Runde der 15 Chefunterhändler von Union und SPD treffen. Die große Runde sei gebeten worden, sich grundsätzlich ab 16.00 Uhr bereitzuhalten – auch wenn sich der Beginn dieser Schlussrunde dann tatsächlich in den späten Abend oder auch bis tief in die Nacht hineinziehen könnte. (APA, 6.2.2018)