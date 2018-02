Ein Jahr ohne Whatsapp – Erholung oder Isolation?

Anfangs richtige Konversationen mit Freunden bis hin zur Isolation und Frustration der eigenen Frau. Knut Traisbach teilte im Guardian seine Ein-Jahres-Erfahrung ohne Whatsapp mit.

Ende 2016 schickte Knut Traisbach eine Nachricht an alle seine Kontakte: "Nach dem 31. Dezember werde ich Whatsapp nicht mehr benutzen. Anstelle dessen verwende ich nun Threema und Signal." Innerhalb kürzester Zeit schnellte die Liste seiner Kontakte von 70 auf 11 hinunter.

Über eine Milliarde Menschen benutzen laut dem Konzern die Applikation. Die Entscheidung, kein Whatsapp mehr zu benutzen, lag weniger daran, dass Knut seine Ruhe haben wollte, sondern an nervigen Meldungen, die ihm geschickten wurden. Whatsapp wies ihn immer wieder darauf hin, dass es ab 2017 nicht mehr auf dem Betriebssystem seines alten Nokia laufen würde.

Zuerst richtige Konversationen, dann Isolation

Erste positive Veränderungen waren mehr SMS und Anrufe. Er beobachtete, wie seine Freunde mit dem Tippen an ihrem Handy beschäftigt waren, während sein Handy ruhig blieb. An sich hatte er sein Smartphone viel weniger oft in der Hand als zuvor und las dafür mehr.

In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung meinte Max Schrems, dass er trotz der Klage gegen Facebook seinen Account dort nicht löschen würde, weil man sonst "sozial isoliert" sei. Ähnlich ging es Knut Traisbach mit dem Löschen von Whatsapp. Plötzlich mussten ihn Freunde und Familie am Laufenden halten. Er schildert, wie genervt seine Frau davon war, ihm immer von den Diskussionen in dem Kindergartenchat berichten zu müssen. Außerdem schien er den Kontakt zu Freunden zu verlieren.

Auf der Suche nach Alternativen, um den sozialen Anschluss halten zu können, fand sich Knut in einer Gedankendiskussion über Datensicherheit wieder. Er stellt sich die Frage, warum man einem privaten Konzern wie Facebook mehr anvertraut als dem eigenen Staat. Die Datensicherheit war jedoch nicht der Grund, warum er Whatsapp löschte. (sem, 06.02.2017)