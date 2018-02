Rote Gewerkschafter einig: Katzian wird neuer ÖGB-Präsident

Am Dienstag wird verkündet: Anderl neue Präsidentin der Arbeiterkammer, Rainer Wimmer wird Chef der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter

Wien – Die roten Gewerkschafter haben ihre internen Beratungen abgeschlossen. Am Dienstagvormittag wird nun der Umbau an der Spitze von ÖGB und Arbeiterkammer offiziell gemacht.

Zwei wesentliche Entscheidungen waren bereits vor zwei Wochen durchgesickert. An der Spitze des Gewerkschaftsbundes wird künftig der bisherige Chef der mächtigen Teilgewerkschaft GPA, Wolfgang Katzian, stehen. Der 61-Jährige, der auch Präsident der Austria Wien ist, folgt auf den 62-jährigen Erich Folgar. Offiziell über die Bühne geht die Wahl im Juni beim ÖGB-Bundeskongress.

Frau an die Spitze der AK

Neue Präsidentin der Arbeiterkammer wird Renate Anderl (55), die auf Rudolf Kaske (62) folgt, der sich aus privaten Gründen zurückzieht. Offen war zuletzt noch die Frage, wer Katzian als Chef der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter folgen wird. Als Favorit wurde lange der Vorsitzenden der Teilgewerkschaft Vida, Roman Hebenstreit, gehandelt. Auch Baugewerkchafter Josef Muchitsch wurde Interesse nachgesagt. Geworden ist es nun aber nach STANDARD-Informationen Rainer Wimmer, der um deftige Worte selten verlegene Chef der Metallergewerkschaft.

Frau als GPA-Präsidentin

Informell ebenfalls bereits entschieden ist, dass die 40-jährige GPA-Regionalgeschäftsführerin Barbara Teiber Katzian an der Spitze der Gewerkschaft der Privatangestellten folgen wird. Diese Entscheidung soll aber am Dienstag noch nicht offiziell gemacht werden, sondern von der GPA zu einem späteren Zeitpunkt separat verkündet werden. (go, 5.2.2018)