Admira holt Deutschen Merkel als Knasmüllner-Ersatz

25-Jähriger Offensivmann kommt aus Bochum und hat bereits viele Auslandsstationen hinter sich

Maria Enzersdorf/Bochum – FC Admira hat am Montag Alexander Merkel verpflichtet. Der 25-jährige deutsch-kasachische Mittelfeldspieler wechselte vom deutschen Zweitligisten VfL Bochum zum Bundesligisten. Über die Vertragsdauer machten die Südstädter keine Angaben, sie reagierten mit dem Transfer auf den Abgang von Top-Torschütze Christoph Knasmüllner zum englischen Zweitligisten Barnsley am vergangenen Mittwoch.

Der aufgrund seiner dortigen Geburt für das kasachische Nationalteam spielberechtigte Merkel wurde in der Jugend des VfB Stuttgart ausgebildet, wechselte aber früh zum AC Milan, wo er 2010 mit 18 Jahren auch sein Debüt in der Champions League gab und in der Folge an der Seite von Stars wie Zlatan Ibrahimovic, Andrea Pirlo und Ronaldinho Meister wurde. Der große Durchbruch gelang ihm aber nicht. In Italien spielte er danach auch für Genoa, Udinese und Pisa, in England für Watford, in der Schweiz für die Grasshoppers Zürich und zuletzt seit Sommer 2016 eben in Bochum.

Hinterseer als Informant

Dort kam der Offensivspieler, der sich bei Bochums Lukas Hinterseer über die Admira informierte, diese Saison aber nur auf drei Pflichtspieleinsätze. "Seine Geschichte erinnert mich ein wenig an die von Christoph Knasmüllner und ich bin überzeugt, dass er bei uns ebenso aufblühen kann", ist Admira-Manager Amir Shapourzadeh guter Dinge. Merkel verfüge nicht nur über viel Erfahrung. "Er ist technisch ein hervorragender Fußballer und passt auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft", erläuterte der 35-Jährige. (APA – 5.2. 2018)