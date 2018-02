Landeskriminalamt ermittelt

Klosterneuburg – Eine Bank in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Kierling (Bezirk Tulln) ist am Montag gegen 14.00 Uhr Schauplatz eines Überfalls gewesen. Rund 15 Minuten später sei ein Verdächtiger in Klosterneuburg festgenommen worden, berichtete NÖ Polizeisprecher Johann Baumschlager. Die Raubgruppe des Landeskriminalamtes habe die Ermittlungen übernommen. (APA, 5.2.2018)