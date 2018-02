Zinsangst geht an europäischen Börsen um

Börsianer rechnen mit vier Zinserhöhungen in den USA

Frankfurt – Aus Sorge vor steigenden Zinsen haben Anleger in Europa auch zu Wochenbeginn Aktien aus ihren Depots geworfen. Der Dax fiel bis zum Nachmittag um 1,3 Prozent auf 12.622 Punkte und notierte damit auf dem Niveau vom September letzten Jahres. Der EuroStoxx50 verlor 1,4 Prozent auf 3475 Zähler. "Lange waren niedrige Zinsen die Droge der Börsen. Diese wird dem Aktienmarkt jetzt mehr und mehr entzogen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Auch an der Wall Street dürfte es weiter bergab gehen. Nachdem der Dow-Jones-Index am Freitag 2,5 Prozent verloren hatte, signalisierten die Dow-Future für Montag ein Minus von 0,7 Prozent zur Handelseröffnung.

Viele Börsianer stellen sich inzwischen darauf ein, dass die US-Notenbank Fed die derzeit bei 1,25 bis 1,5 Prozent liegenden Leitzinsen in diesem Jahr vier Mal erhöht, mehr als bislang signalisiert. Denn in den USA brummt die Wirtschaft, am Arbeitsmarkt läuft es rund und die Löhne stiegen im Januar so stark an wie seit Mitte 2009 nicht mehr. "In den letzten Tagen hat der Wind an den Börsen rund um den Globus gedreht", sagte Aktienanalyst Heinz-Gerd Sonnenschein von der Postbank. "Jetzt gilt es abzuschätzen, wie nachhaltig dieser Stimmungswandel sein kann."

Marktanalyst Jochen Stanzl hält es allerdings nicht für ausgemacht, dass die USA mit einer strafferen Geldpolitik auf eine steigende Inflation reagiert. Auch der Senior-Anlagestratege der Deutschen Bank, Volkmar Baur, rechnet nicht mit einer lange anhaltenden Korrektur. "Das Ende des Bullenmarktes ist das vermutlich nicht. Dass die Kurse 2018 wieder stärker schwanken, kann bei den zuletzt hohen Bewertungen aber kaum überraschen."

Wells Fargo stürzen ab

Im Dax setzten die Titel der Deutschen Bank ihre Talfahrt im Sog des dritten Jahresverlust in Folge – wenn auch langsamer – fort: Die Aktien fielen nach anfänglichen Gewinnen um rund ein Prozent. Zahlreiche Analysten senkten nun ihre Kursziele.

In London zählten Luftfahrt-Aktien zu den Verlierern. Der Chef des Billigfliegers Ryanair, Michael O'Leary, dämpfte die Erwartungen für das Sommergeschäft: Er teile nicht den Optimismus der Konkurrenz, dass es in der wichtigen Saison mit den Flugtarifen aufwärtsgehe. Ryanair-Papiere rutschten zeitweise um 3,8 Prozent ab.

In London gewannen die Titel von Europas größter Baumarktkette Kingfisher 2,1 Prozent. Anleger spekulieren darauf, dass sich der Wettbewerb im Heimatmarkt Großbritannien wieder etwas entschärft.

In New York verloren im vorbörslichen US-Geschäft Wells Fargo acht Prozent. Zahlreiche Analysten stuften die Aktien herunter oder senkten ihre Kursziele, nachdem die Fed dem Institut am Freitag vorerst weiteres Wachstum verboten hatte.

Bei den Kryptowährungen standen Bitcoin weiter unter Druck: Die in Luxemburg an der Bitstamp gehandelte Internetwährung verbilligte sich um 8,4 Prozent auf 7505 Dollar und kostete damit wieder so viel wie Mitte November. Vor Weihnachten hatten Anleger zeitweise 20.000 Dollar für einen Bitcoin auf den Tisch gelegt.

Auch am Ölmarkt machten die Anleger Kasse. Der Preis für Öl aus der Nordsee fiel um 1,4 Prozent auf 67,60 Dollar, nachdem er im Januar noch ein Drei-Jahres-Hoch erreicht hatte. (Reuters, 5.2.2018)