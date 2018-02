Allianz tut sich bei Cyber-Policen mit Apple und Cisco zusammen

Wachsendes Geschäft mit Versicherungen gegen Computer-Kriminalität

Die Allianz verbündet sich im wachsenden Geschäft mit Versicherungen gegen Computer-Kriminalität mit Apple und Cisco. Kunden der beiden Technologie-Riesen aus den USA erhalten Cyber-Policen zu günstigeren Konditionen, etwa mit niedrigeren Selbstbehalten oder ohne Eigenbeteiligung, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Teil der neuen Zusammenarbeit ist auch der weltgrößte Versicherungsmakler Aon.

Hoffnungsträger der Branche

Cyber-Versicherungen sind ein Hoffnungsträger der Branche. Experten erwarten in den nächsten Jahren ein Prämienvolumen von 10 bis 20 Milliarden Euro. In den USA lagen die Beitragseinnahmen 2016 branchenweit bei 1,35 Milliarden Dollar, in Europa waren es nach Schätzungen der Allianz 200 Millionen Euro.

Unternehmen, die sich gegen Angriffe aus dem Netz schützen und die Allianz-Police abschließen wollen, werden zunächst von Aon auf ihre eigenen Schutzmechanismen hin durchleuchtet. Zudem müssen sie eine Software des Netzwerk-Spezialisten Cisco und bestimmte Apple-Produkte nutzen. Im Schadenfall bekommen die betroffenen Unternehmen dann Hilfe von Aon oder Cisco. Der iPad- und iPhone-Hersteller Apple erwirtschaftet mit Unternehmen mittlerweile mehr als 25 Milliarden Dollar Umsatz. (Reuters, 5.2.2018)